Aids: Caritas Roma, le case famiglia di Villa Glori ai aprono agli studenti per una mattinata di incontri e approfondimenti

Venerdì 1° dicembre, in occasione della Giornata mondiale di lotta all’aids, le tre case famiglia di Villa Glori della Caritas di Roma si aprono agli studenti delle scuole romane per una mattinata di incontri e approfondimenti. A partire dalle ore 10, si alterneranno sul palco del Teatro all’interno di Villa Glori (ingresso pedonale da viale di Villa Glori, 19; ingresso auto con parcheggio da via Venezuela, 27) gli studenti delle classi che hanno sperimentato nelle case i progetti di alternanza scuola-lavoro con le testimonianze degli operatori e degli ospiti del centro. Concluderà la mattinata l’intervento di mons. Enrico Feroci, direttore della Caritas di Roma.

“Testa, cuore, mani” è il tema dell’incontro che vedrà coinvolti gli istituti scolastici impegnati nelle strutture Caritas in esperienze di alternanza scuola-lavoro: i Licei “Kennedy”, “Machiavelli”, “Ripetta” e “Nomentano”. Le iniziative delle tre case famiglia per la Giornata mondiale di lotta all’Aids continueranno la sera, alle ore 20.45, con il concerto “Giovani all’Opera” e l’esibizione di Coro e Solisti dell’International Opera Choir diretto dal maestro Luca Oddo.