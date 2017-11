Abruzzo e Molise: corso regionale di formazione per operatori di pastorale giovanile

Un corso regionale di formazione per operatori di pastorale giovanile attraverso il quale approfondire le tematiche del Sinodo dei vescovi convocato da Papa Francesco per il prossimo ottobre. È l’iniziativa promossa dalle diocesi di Abruzzo e Molise che, dopo il primo incontro svoltosi sabato scorso con la presenza di don Michele Falabretti, direttore del Servizio nazionale di pastorale giovanile della Cei, proseguirà nel 2018 con altri tre appuntamenti. Il 13 gennaio interverrà Alessandra Augelli, docente di pedagogia all’Università Cattolica, sul tema “Le età della vita, le sue attenzioni e i suoi linguaggi”; il 10 febbraio sarà la volta di Marco Moschini, docente di scienze della formazione all’Università di Perugia, che parlerà de “Le dimensioni interiori e culturali dell’educatore”; incontro conclusivo, il 14 aprile, con mons. Gualtiero Sigismondi, vescovo di Foligno e assistente nazionale di Azione cattolica, che interverrà su “Una generazione narra all’altra. I giovani nella comunità cristiana”. Tutti e tre gli appuntamenti si svolgeranno nella basilica-santuario Madonna dei Miracoli di Casalbordino (Ch), dalle 10 alle 13. “Le singole tematiche – spiegano i promotori – saranno presentate con dinamiche esperienziali-operative e tutti gli incontri avranno modalità laboratoriale”. Il corso – rivolto a catechisti, formatori, insegnanti di religione, educatori ed accompagnatori di gruppi, movimenti e associazioni – è organizzato dalla Conferenza episcopale abruzzese e molisana (Ceam) e dalla Consulta regionale di pastorale giovanile, sotto l’impulso del vescovo delegato Ceam per i giovani, mons. Pietro Santoro, e del responsabile regionale di pastorale giovanile, don Nicola Florio.