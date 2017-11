Vescovi Triveneto: figura, identità e servizio del presule e sviluppi dei dissesti finanziari di alcuni istituti

Il vescovo oggi, la sua figura e il suo servizio pastorale, le sfide che deve affrontare ogni giorno di fronte ai cambiamenti in atto: sarà questo il tema della “due giorni” di riflessione, approfondimento e dialogo che ogni anno i vescovi della Conferenza episcopale Triveneto (Cet) sono soliti vivere assieme e che si terrà il 7 e l’8 gennaio prossimi a Cavallino (Venezia). Per preparare questo momento, nella riunione odierna svoltasi a Zelarino (Venezia), è intervenuto il vescovo emerito di Brescia mons. Luciano Monari che, riferisce un comunicato, “dopo aver richiamato i tratti dell’identità e del ministero del vescovo alla luce soprattutto del Concilio ecumenico Vaticano II, ha dialogato con i presuli su alcuni temi chiave”. Tra questi la crescente necessità e diffusione di un metodo e di una pratica di dialogo e confronto tra i vescovi, in particolare a livello delle Conferenze episcopali locali; il rapporto decisivo con i preti, sia a livello personale sia come relazione di paternità; la sfida di evangelizzare tutte le dimensioni fondamentali di vita dell’uomo di oggi. I vescovi del Nordest, si legge ancora nel comunicato, “continuano poi a seguire con attenzione gli sviluppi delle vicende relative ai dissesti di taluni istituti di credito legati a questo territorio e che hanno causato effetti profondamente negativi sulle persone, sulle famiglie e sulle attività imprenditoriali. Esprimono la loro vicinanza a quanti soffrono ed incoraggiano chi intende percorrere vie che possano garantire un risarcimento equo a chi si è visto privato dei sudati risparmi e depositi su cui contava per sé e la propria famiglia”. Nel corso della riunione odierna, inoltre, è stato dedicato uno specifico approfondimento su attività, finalità e metodo di lavoro delle varie Commissioni pastorali regionali della Cet, nonché su criteri e modalità di relazione ed incontro con gruppi e associazioni ecclesiali.