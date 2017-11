Sir: nuova grafica e nuovi contenuti. Corrado (direttore), “non un’operazione di maquillage, ma una riforma fondata su ascolto e tradizione”

“Agensir.it si rinnova. Nuova grafica e nuovi contenuti per il sito del Servizio Informazione Religiosa (Sir) alla vigilia di un anniversario tondo – il 30° compleanno – che nel 2018 avremo modo di festeggiare nel miglior modo possibile”. Ad annunciarlo è il direttore, Vincenzo Corrado, spiegando che il cambiamento, on line da oggi, nasce “da due punti fermi: dall’ascolto e dalla nostra storia”. “Non si tratta di un’operazione di maquillage – precisa -, non è un ‘imbiancare’ un po’ quanto già esistente, ma – nel solco del magistero di Papa Francesco – abbiamo voluto dare un’altra forma alle cose, organizzarle in un altro modo. Una vera e propria ‘riforma’, fondata, appunto, sull’ascolto e sulla tradizione”. “La notizia, per noi del Sir, non deve possedere solo il carattere della novità, ma anche quello della memoria, perché senza memoria non c’è identità”, sottolinea Corrado, rilevando che “questo vale soprattutto per un mondo, come quello dell’informazione, i cui confini sotto la spinta delle moderne tecnologie diventano sempre più labili”. “La nuova grafica di Agensir.it – aggiunge – cerca di rispondere proprio a questo ‘credo’, offrendo percorsi di comprensione dei principali fatti quotidiani. Lo faremo con il passo veloce dell’Agenzia e, nello stesso tempo, con quello paziente di chi si sforza di comprendere il significato profondo di ciò che avviene”. Il direttore annuncia che il “servizio alla Chiesa italiana, ai settimanali diocesani, all’Europa e al mondo” verrà riproposto “in modo nuovo e creativo”. “Le notizie sulla Chiesa italiana si arricchiscono del rapporto vitale e non formale con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei, nel tentativo di raccontare al meglio la vivacità della nostra Chiesa. Uno spazio dove non mancherà il confronto anche con gli altri media Cei (Avvenire, Tv2000 e InBlu Radio)”, prosegue Corrado, evidenziando anche che “continuerà l’attenzione costante ai settimanali diocesani” con “una ‘condivisione’ dei loro racconti” in homepage. L’attenzione all’Europa si arricchirà di “Spazio Balcani-Europa” visto che “i Balcani attraversano mutamenti profondi sul piano sociale, culturale, economico e religioso che intendiamo conoscere, comprendere e raccontare”. “Continueremo a seguire con interesse quanto avviene nel mondo, con alcuni focus, in modo particolare, sugli Stati Uniti”, continua il direttore, segnalando come “l’impegno è anche di ampliare la nostra informazione sull’Africa, per conoscere e far conoscere le ragioni della migrazione di uomini e donne. Non dimenticando l’Asia e l’America Latina”.