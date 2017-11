Papa in Myanmar: oggi è il giorno degli incontri ufficiali

(Foto L'Osservatore Romano (www.photo.va) / SIR)

Questa mattina Papa Francesco, prima della celebrazione della Santa Messa in privato, ha incontrato in arcivescovado i leader religiosi del Myanmar. Lo riferisce la sala stampa vaticana, informando che dopo il pranzo, il Papa si è trasferito in auto all’aeroporto internazionale di Yangon da dove, alle ore 14 locali (8.30 ora di Roma), è decollato a bordo di un B737 della MAI (Myanmar Airways International) alla volta di Nay Pyi Taw. Al suo arrivo all’aeroporto internazionale di Nay Pyi Taw, Papa Francesco è accolto da un ministro delegato del presidente. Quindi si reca in auto al palazzo presidenziale dove, nel piazzale antistante, alle ore 15.50 locali (10.20 ora di Roma), ha luogo la cerimonia di benvenuto in Myanmar. Dopo l’esecuzione degli inni, gli onori militari e la presentazione delle rispettive Delegazioni, Papa Francesco e il presidente della Repubblica dell’Unione del Myanmar, Htin Kyaw, entrano nel palazzo presidenziale per la visita di cortesia. Il Papa firma il Libro d’Onore. Quindi, nella Credentials Hall, al pianterreno, si svolge l’incontro privato che si conclude con la presentazione dei familiari e lo scambio dei doni. Al termine, il presidente accompagna Papa Francesco nella Sala del Corpo diplomatico per l’incontro con il Consigliere di Stato e ministro degli Affari Esteri, Aung San Suu Kyi, insignita nel 1991 del Premio Nobel per la pace. Successivamente, il Santo Padre si trasferisce in auto al Myanmar International Convention Center per l’incontro con le autorità, con la società civile e con il corpo diplomatico.