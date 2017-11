Papa in Myanmar: incontro con i leader religiosi. Burke (sala stampa), rappresenta “lo sforzo di incoraggiare la pace e la convivenza fraterna”

Papa Francesco ha incontrato alle 10 di questa mattina a Yangon (le 4.30 a Roma) nel refettorio dell’arcivescovado, i leader religiosi del Myanmar. Dopo il saluto e l’introduzione del vescovo John Hsane Hgyi, riferisce la sala stampa della Santa Sede, tutti i leader religiosi presenti – buddisti, musulmani, hindu, ebrei, cristiani (anglicani e cattolici) – hanno parlato brevemente. Nel corso del colloquio il tema centrale è stato quello dell’unità nella diversità. Erano presenti all’incontro: Ashin Aria Wonthar Biwontha (Myawaddy Min Gyi Monastery), Asia Alin Sayadaw (Buddhist monk), Sayadaw U Thila Wontha (president of the Botahtaung Sankhanayaka), Sayadaw Thondara (vice rector of International Wipathanar University, Sigaing), U Myint Shwe (president of Religions for Peace and Yadana Metta Development Buddhist Organization), Ahah khaliphosh U Aye Lwin (chief convener Islamic Center of Myanmar), Ahah U Nyunt Maung Sheine (president of Islamic religious affair council Myanmar), Ahah U Khin Maung Myint (chairperson Islamic center of Myanmar, c/o U Aye Lwin), U Kyaw Thu (secretary of All Myanmar Hindu Centre Council, c/o of Sann Min Naing), Sann Min Naing (organizing secretary of Hindu Drama Shiksha Samiti), Robert Manam Tu Ja (catholic leader, Kachin), Patrick Loo Nee (president of Myanmar Council of Churches), l’anglicano Stephen Than Myint Oo (archbishop of the Church of the Province of Myanmar), rev. Mahn San Thein Tun (secretary of Public Relationship Committee, Myanmar Baptist Convention) rev. Aung Thet Nyunt (patron of Myanmar Prayer Committee), rev. Paul Myint Htet (secretary of Province of the Church of Myanmar) e Sammy Samuel (leader of Jewish Community). Dopo l’incontro con i leader religiosi e prima della celebrazione della santa messa in privato, il Papa ha incontrato brevemente il leader buddhista, Sitagou Sayadaw. Il direttore della Sala Stampa, Greg Burke, ha dichiarato che l’incontro rappresenta lo “sforzo di incoraggiare la pace e la convivenza fraterna come unica via da percorrere”.