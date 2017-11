Papa Francesco: a Tv2000, “ai banchieri non piace perdonare”

“I banchieri non è che amino molto perdonare, loro non perdonano in questo mondo dove al centro ci sono i soldi”. Lo afferma Papa Francesco, nella sesta puntata del programma “Padre nostro”, condotto da don Marco Pozza, in onda su Tv2000 domani 29 novembre alle ore 21.05. Francesco dialoga con il giovane cappellano del carcere di Padova, don Marco Pozza, nell’introduzione di ogni puntata. Il programma, nato dalla collaborazione tra la Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede e Tv2000, è strutturato in nove puntate, ogni mercoledì, nel corso delle quali don Marco incontra anche noti personaggi laici del mondo della cultura e dello spettacolo. Nella sesta puntata ospite l’attore e conduttore, Flavio Insinna.

Dall’incontro, dalle parole e dalle risposte del Papa a don Marco è nato anche il libro “Padre nostro” di Papa Francesco della casa editrice Rizzoli e la Libreria Editrice Vaticana. “Il perdono – prosegue il Papa – è tanto difficile perdonare, ma c’è una condizione per poter perdonare, se tu non hai quello non potrai mai perdonare: tu potrai perdonare se hai avuto la grazia di sentirti perdonato. Soltanto quella persona che si sente perdonata è capace di perdonare. Perdono perché sono stato perdonato”.