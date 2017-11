Famiglia: domani firma protocollo Museo delle scienze-Unicef

Un protocollo per sviluppare azioni sinergiche volte alla promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza con particolare attenzione alla salute e al benessere dei primi anni di vita e all’interazione con i genitori. Sarà sottoscritto domani nell’ambito del Festival della famiglia (Trento 27 novembre – 2 dicembre), tra Museo delle scienze di Trento (Muse), Provincia e Comitato italiano Unicef alla presenza di Luca Zeni, assessore provinciale alla salute e alle politiche sociali; Marco Andreatta, presidente del Muse e, in delega per l’Unicef onlus, Lucia Rigotti, presidente Comitato provinciale Unicef Trento. La prima azione in cui ci si impegnerà è il progetto sperimentale “Musei e biblioteche amici delle bambine e dei bambini”, elaborato grazie ad una collaborazione fra Comitato Unicef Provincia di Trento, Muse e Dipartimento della salute della Provincia di Trento. Il programma, si legge in un comunicato, “si pone l’obiettivo di offrire a musei e biblioteche la possibilità di entrare consapevolmente nel lavoro corale che le altre istituzioni mettono in atto per l’attuazione dei diritti contenuti nella Convenzione prendendo le mosse dai principi fondamentali in essa contenuti: non discriminazione, pieno sviluppo del bambino, superiore interesse nelle scelte che lo riguardano e partecipazione”. Domani, durante l’evento, si terrà inoltre un incontro aperto alla cittadinanza con il pediatra Giorgio Tamburlini che esporrà l’importanza della valorizzazione dello sviluppo dei più piccoli attraverso la cultura.