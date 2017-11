Diocesi: Prato, sabato e domenica il seminario su pluralismo religioso e lezioni di dialogo

Pluralismo religioso e lezioni di dialogo. A questo è dedicato il seminario, in programma a Prato sabato 2 e domenica 3 dicembre a Villa San Leonardo al Palco. L’iniziativa, informa una nota della diocesi di Prato, è promossa dai “Ricostruttori nella Preghiera” e sarà guidata da Raffaella Di Marzio, membro del Gruppo di ricerca e informazione sulle sette ed esperta di religioni, in particolare dei cosiddetti nuovi movimenti religiosi. Proprio a questi ultimi è dedicato il seminario intitolato “Nuove religioni e nuove spiritualità: lezioni di dialogo”, i cui obiettivi sono quelli di fornire strumenti di comprensione del fenomeno e sviluppare capacità di dialogo. Verrà analizzata anche la psicologia che sta dietro alla conversione e il ruolo giocato dalle nuove forme di comunicazione digitale. Ci saranno anche alcune proposte di intervento educativo-didattico connesse al ruolo di insegnante di religione cattolica. Il corso a Villa del Palco è rivolto a tutti, in particolare a chi opera nella catechesi e nella pastorale, oppure ha un ruolo educativo.