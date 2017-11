Diocesi: Pistoia, giovedì 30 novembre mons. Martinelli (ausiliare Milano) a “Linguaggi del divino”

Sarà il vescovo ausiliare di Milano, mons. Paolo Martinelli, l’ospite del nuovo appuntamento con i “Linguaggi del divino” in programma per giovedì 30 novembre a Pistoia. Dalle 21, nella sala sinodale dell’Antico palazzo dei vescovi, parlerà de “Il linguaggio della spiritualità”. Esperto teologo e saggista, Martinelli dal 2012 è consultore presso la Congregazione per la dottrina della fede. Frate minore cappuccino e autore di importanti saggi sulla teologia di Hans Urs von Balthasar, il 24 maggio 2014 è stato nominato da Papa Francesco vescovo ausiliare di Milano. Il 21 settembre successivo il cardinale Scola lo ha nominato vicario episcopale per la vita consacrata maschile, gli istituti secolari e le nuove forme di vita consacrata. Quello con mons. Martinelli è il penultimo appuntamento in calendario. Chiuderà il ciclo di incontri dei “Linguaggi del divino” quello previsto per martedì 5 dicembre con padre Marko Ivan Rupnik. Sarà dedicato a “Il linguaggio della bellezza”.