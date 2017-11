Diocesi: Noto, sabato 2 dicembre la veglia di Avvento dei giovani “Have no fear”

Sarà “Have no fear” (Lc 1,30) il tema della veglia di preghiera alla vigilia dell’inizio dell’Avvento che si svolgerà sabato 2 dicembre, con inizio alle 19.30, nella cattedrale di Noto. L’appuntamento è promosso dal Servizio diocesano di pastorale giovanile per “far sperimentare ai giovani che la Chiesa è madre e maestra, che li vuole particolarmente bene e vuole dare loro il bene più grande che è il Vangelo”. “La paura fa male”, afferma don Rosario Sultana, direttore della Pastorale giovanile della diocesi di Noto. “Essa – osserva – ha a che fare con le ferite che ogni giovane porta con sé, o con quelle che non vorremmo mai ritrovarci a curare”. Inoltre, “il timore fa paura! Esso è come la notte, nasconde incertezza, buio, pericolo e induce spesso ad indietreggiare, a tornarsene in casa, in un luogo tranquillo in cui niente ci nuoce”. “Durante la veglia – spiega il sacerdote – vogliamo dire ai nostri giovani: ‘Have no fear’, cioè abbi non-paura! Giovane non temere di non piacere, di restare solo, del futuro, di soffrire, di non provare mai l’amore vero”. In questo modo, “desideriamo dare una buona notizia, anzi ‘la buona notizia’: Dio conosce le paure, le intercetta e le rilancia. Lui fa così! Lui ha fatto sempre così! Vogliamo dire ai nostri giovani: in piedi accogliamo le storie della non-paura, la Parola della fede: il Vangelo del Signore”.