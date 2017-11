Denatalità: De Palo (Forum famiglie), “solo a noi interessa il fatto che l’Italia stia scomparendo per un drammatico inverno demografico?”

“Ma interessa solo a noi il fatto che l’Italia stia scomparendo a causa di un drammatico inverno demografico?”: se lo chiede il presidente del Forum nazionale delle associazioni familiari, Gigi De Palo, commentando i dati resti noti oggi dall’Istat sul calo delle nascite. “Con cadenza quasi quotidiana l’Istat lancia i suoi allarmi che però servono solo per qualche titolo ad effetto e poi vengono regolarmente dimenticati. Che senso ha il lavoro dell’Istat se i dati elaborati non diventano azione politica?”, s’interroga De Palo.

Nel 2016 sono nati 12mila bambini in meno rispetto al 2015. Nell’arco di 8 anni (dal 2008 al 2016) le nascite sono diminuite di oltre 100mila unità. “Colpa” delle coppie italiane ma anche i figli di genitori stranieri nel 2016 sono scesi per la prima volta sono sotto quota 70mila. “L’unica possibilità per invertire questa tendenza è il varo di una seria politica familiare accompagnata dal rilancio dell’immagine e del ruolo della famiglia. Per questo il 14 maggio di quest’anno le famiglie del Forum hanno mostrato con un flash mob al Colosseo con migliaia di passeggini vuoti cosa potrebbe essere il futuro del nostro Paese. Diminuendo le nascite, diminuirà la coesione sociale, il welfare, le pensioni e la sostenibilità del nostro sistema sanitario”, afferma il presidente del Forum, per il quale “siamo arrivati al punto di non ritorno. Per questo chiediamo – anche in vista delle prosime elezioni – che tutti i partiti la smettano di litigare e firmino il patto sulla natalità che presentermo nei prossismi giorni”.