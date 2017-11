“A Sua Immagine”: domenica puntata speciale per i 20 anni di trasmissione. P. Epifani (Cei), “mons. Zuppi prossimo commentatore del Vangelo”

Domenica 3 dicembre la rubrica religiosa di Rai Uno “A Sua Immagine” festeggerà i 20 anni di trasmissione con una puntata speciale. Per l’occasione il Sir ha incontrato in anteprima i due responsabili, Laura Misiti per la Rai e padre Gianni Epifani per l’Ufficio nazionale delle comunicazioni sociali della Cei, che si occupa anche della regia della Santa Messa in diretta la domenica sempre su Rai Uno. Ecco alcuni stralci dell’intervista, con le novità della prossima stagione. “Nello spazio ‘Le ragioni della speranza’ – indica padre Epifan – si aggiungerà ai commentatori del Vangelo [don Davide Banzato, don Luigi Ciotti, don Marco Pozza e don Maurizio Patriciello] anche un vescovo, mons. Matteo Zuppi (Bologna). Abbiamo coinvolto mons. Zuppi per la sua straordinaria capacità comunicativa ma anche per la sua costante attenzione alle persone in difficoltà, con una pastorale attenta alle periferie”. Padre Epifani rivela inoltre un’altra novità per il 2018: “La realizzazione di una serie di puntate del sabato in Terra Santa, con don Marco Pozza. Successivamente, andremo con don Davide Banzato nelle favelas del Brasile”.