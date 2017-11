“A Sua Immagine”, 20 anni: padre Epifani (Cei), “domenica 3 dicembre torneranno a trovarci tutti i protagonisti della trasmissione”

“Torneranno a trovarci i protagonisti che hanno preso parte alla trasmissione in questi due decenni, tra cui i vari conduttori come Rosario Carello, Arianna Ciampoli, Francesca Fialdini, Benedetta Rinaldi e Andrea Sarubbi, ovviamente oltre alla padrona di casa Lorena Bianchetti”. Sono le parole di padre Gianni Epifani, coordinatore del programma “A Sua Immagine”, in un passaggio dell’intervista con il Sir, anticipando la puntata speciale di domenica 3 dicembre, dedicata ai 20 anni della rubrica religiosa di Rai Uno. Per l’occasione il Sir ha incontrato in anteprima i due responsabili, Laura Misiti per la Rai e appunto padre Epifani per l’Ufficio nazionale delle comunicazioni sociali della Cei, che si occupa anche della regia della Santa Messa in diretta la domenica sempre su Rai Uno. “Tra i sacerdoti e i religiosi che hanno accompagnato ‘A Sua Immagine’ – dichiara padre Gianni Epifani in un altro passaggio dell’intervista – interverrà in studio padre Raniero Cantalamessa, volto storico della rubrica religiosa. Ci sarà anche un contributo dei sacerdoti impegnati oggi nella trasmissione, i cosiddetti preti di strada, che operano accanto agli ultimi, dal mondo delle carceri ai territori feriti dalla malavita: don Davide Banzato, don Luigi Ciotti, don Marco Pozza e don Maurizio Patriciello”.