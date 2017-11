Università Lumsa: card. Lajolo (Cda), “nata per favorire la promozione umana, spirituale e culturale delle giovani generazioni”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Un’istituzione nata per favorire la promozione umana, spirituale e culturale delle giovani generazioni”. Così il card. Giovanni Lajolo, presidente del Cda dell’Università Lumsa, ha definito oggi l’Ateneo nel suo saluto di apertura della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2017 – 2018, il 78°, alla quale partecipa anche il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. Dopo avere ricordato il suo predecessore, il card. Attilio Nicora scomparso da qualche mese, Lajolo ha affermato ha rivolto un “cordiale benvenuto “ ai docenti e agli studenti. Quindi un pensiero alle donne: “Oggi nella Chiesa si parla sovente e anche giustamente del ruolo di maggiore responsabilità che va riconosciuto alle donne. A me piace ricordare che nella Chiesa le donne hanno sempre avuto un ruolo di grande rilievo”. “Questa università è stata fondata da donne”, ha proseguito rammentando tra le altre la venerabile Luigia Tincani, fondatrice delle Missionarie della scuola, “profetica iniziatrice della Lumsa” che “nel suo spirito” riconosce” il germe fecondo della sua propria missione umana intellettuale e spirituale”. Papa Francesco “rivolge il suo cordiale e beneaugurante pensiero” e auspica che “codesto ateneo cattolico possa sempre perseguire, con la ricerca scientifica e l’insegnamento la formazione integrale della persona, nella piena consapevolezza che anche l’odierna società ha bisogno dell’apporto di cristiani capaci di tradurre in testimonianza di vita quanto hanno appreso”, ha quindi detto Lajolo dando lettura del messaggio inviato per l’occasione da Papa Francesco a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. Nel messaggio il Pontefice augura “un sempre fecondo cammino culturale alla luce dei perenni valori del Vangelo che hanno forgiato il pensiero, l’arte e la cultura dell’Europa, promuovendo incessantemente la solidarietà e il rispetto della dignità umana”.