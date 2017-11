Tv2000: padre Giulio Michelini commenterà il Vangelo della domenica

Il francescano padre Giulio Michelini commenterà il Vangelo della domenica su Tv2000. Sarà il nuovo volto di “Sulla Strada”, subentrando a don Dino Pirri. Avrà il compito, con l’inizio del nuovo anno liturgico, di spiegare, raccontare, interrogare il Vangelo, dialogando con le riflessioni, che di volta in volta verranno chieste a uno scrittore, un “protagonista della realtà attento e impegnato con le domande fondamentali dell’uomo, che la parola di Dio fa emergere”. Il format prevede, infatti, che ogni settimana venga chiesto un contributo di riflessione sul testo del giorno a un intellettuale, un artista, anche non credente. “Perché il Vangelo parla a tutti e ha ispirato e illuminato grandi maestri che pure si definiscono lontani dalla fede o da una vita di fede”, si legge in una nota. Padre Michelini è un predicatore e un educatore. Preside dell’Istituto teologico di Assisi, ha vissuto in Terra Santa e ha predicato per il Papa, quest’anno, gli esercizi spirituali per la Quaresima. Nelle prime settimane saranno interpellati Sandro Veronesi, vincitore del Premio Strega, che ha voluto cimentarsi col Vangelo di Marco, Chiara Amirante, fondatrice della comunità di Nuovi Orizzonti, e la scrittrice Dacia Maraini. I disegni animati di Stefania Pedna illustreranno la lettura del testo. Il programma va in onda ogni sabato, alle 17,30 e alle 23,30, in replica domenica mattina alle 7,30.