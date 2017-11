Sant’Egidio: veglia di preghiera a San Bartolomeo per suor Veronika Theresia

Una veglia di preghiera in memoria di suor Veronika Theresia sarà celebrata stasera, alle 20,15, nella basilica di San Bartolomeo all’Isola Tiberina, a Roma. La religiosa era stata ferita gravemente da colpi di arma da fuoco mentre era in missione in Sud Sudan, nella notte del 16 maggio 2016, ed è deceduta il 20 maggio. Durante la veglia di preghiera, organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio, nella basilica di San Bartolomeo all’Isola Tiberina, luogo memoriale dei nuovi martiri visitato lo scorso aprile da Papa Francesco, la Bibbia e lo stetoscopio di suor Veronika Theresia verranno deposti nella cappella che ricorda i martiri missionari in Africa. La religiosa era, infatti, anche un medico e, poco prima di essere uccisa, aveva trasferito una donna incinta con complicazioni del parto dalla clinica dove era ricoverata a un ospedale più grande e con strumenti migliori.