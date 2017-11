Portogallo: Lisbona, campagna natalizia “10 milioni di stelle”. Il 2 dicembre camminata per le vie della capitale e messa

Ha preso avvio in Portogallo l’iniziativa “Luce che brilla sulla città”, organizzata dalla Caritas diocesana di Lisbona. La proposta è nata nel contesto della campagna natalizia “10 milioni di stelle”, con l’obiettivo di “offrire all’interno delle città, ma anche degli agglomerati urbani e rurali più piccoli, degli strumenti di coesione sociale e di pace, rinnovando così l’impegno di attenzione e di aiuto reciproco tra le persone, in quanto membri di collettività fondate sul bene comune”, si legge nel comunicato stampa della Caritas. Nell’ambito dello stesso evento, nella giornata del 2 dicembre prossimo, si svolgerà una camminata pomeridiana per le strade della città di Lisbona, dalla cattedrale al Castello di São Jorge, alla quale seguirà la celebrazione eucaristica, chiusa da un momento di riflessione e preghiera.