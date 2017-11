Papa in Myanmar: anticipata ad oggi la visita di cortesia al generale Ming Aung Hlaing

Cambio di programma nel viaggio del Papa in Myanmar. La visita di cortesia del generale Min Aung Hlaing, comandante in capo della Difesa, all’arcivescovado di Yangon, prevista giovedì prossimo, 30 novembre, è stata anticipata ad oggi. L’incontro è iniziato alle 17.55 (ore locale) ed è finito alle 18.10. La visita si è conclusa con lo scambio dei doni. Il Papa ha donato al generale la Medaglia del viaggio apostolico, mentre il generale ha regalato al Papa un’arpa a forma di barca e una ciotola di riso decorata. “Si è parlato della grande responsabilità delle autorità del paese in questo momento di transizione”, ha reso noto il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Greg Burke. Alla visita, oltre al generale e al seguito, era presente anche un traduttore della Chiesa del Myanmar, che ha affiancato il Papa per tutto l’evento. La giornata di oggi, secondo il programma iniziale del viaggio, era destinata al riposo dopo il lungo viaggio aereo.