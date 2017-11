Papa Francesco: arrivato in Myanmar

È iniziato il 21° viaggio apostolico internazionale del Papa in Myanmar e Bangladesh. L’aereo con a bordo Francesco (un A 330 dell’Alitalia) è decollato dall’aeroporto internazionale di Roma-Fiumicino alle ore 22.10 di ieri ed è atterrato all’aeroporto internazionale di Yangon alle ore 13.20 di oggi, ora locale (le 7.50 ora di Roma). Al Suo arrivo, il Papa è stato accolto da un ministro delegato del presidente della Repubblica. Erano inoltre presenti i vescovi del Myanmar e un centinaio di bambini in abito tradizionale. Quindi, il Santo Padre si è trasferito in auto all’arcivescovado di Yangon, dove risiederà nella prima tappa del viaggio.