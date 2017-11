Musica: inBlu lancia la nuova WebRadio con uno speciale su Jimi Hendrix

Le canzoni di Jimi Hendrix, che oggi avrebbe compiuto 75 anni, protagoniste di inBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei. Ricordando l’anniversario della nascita del chitarrista rock con uno speciale a lui dedicato, è stata lanciata la nuova versione della webradio, che cambia aspetto ed espande i propri contenuti. Un sito rinnovato nella grafica con quattro canali in streaming e il meglio della programmazione on demand. Una libreria con centinaia di contenuti on line a portata di mano accedendo allo spazio web dedicato (webradio.radioinblu.it) o sulla app, scaricabile gratuitamente dagli store Apple e Google Play. Uno strumento di facile utilizzo per appassionati e radioamatori a cura del musicologo Paolo Prato, uno dei massimi esperti del settore. I canali tematici della webradio sono dedicati alla musica sacra (ascolti guidati), ai programmi religiosi (il canale talk), alla musica (il canale pop) e alla propria memoria storica (il canale cult). Una sezione di storytelling approfondisce inoltre l’attualità culturale intrecciando testi, audio e video.