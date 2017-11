Liturgia: Cei, “on line” il sussidio per l’Avvento e il Natale

“Il Signore annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli” (Salmo 85,9). È il tema del sussidio per l’Avvento e il Natale 2017, curato dall’Ufficio liturgico nazionale della Cei e disponibile “on line”. “Il Signore annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli”, recita il tema del sussidio, preso dal Salmo 85. “Il tempo di Avvento – si legge nella presentazione – ha una duplice caratteristica: è tempo di preparazione alla solennità del Natale, in cui si ricorda la prima venuta del Figlio di Dio fra gli uomini, e contemporaneamente è il tempo in cui, attraverso tale ricordo, lo spirito viene guidato all’attesa della seconda venuta di Cristo alla fine dei tempi”. I Vangeli delle domeniche di Avvento si soffermano su temi particolari: l’attesa vigilante del Signore (I domenica); l’invito alla conversione da parte di Giovanni il Battista (II domenica); la testimonianza data dal precursore a Gesù (III domenica); l’annuncio della nascita di Gesù (IV domenica). Al materiale offerto per le quattro domeniche di aAvento, siaggiunge quello per la Messa dell’otto dicembre, in cui si celebra l’Immacolata Concezione. Nei giorni prossimi al Natale, dal 17 al 24 dicembre, si leggono brani del Vangelo di Matteo (cap. 1) e di Luca (cap. 1), che propongono gli eventi che precedettero la nascita del Signore.