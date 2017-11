Legge di bilancio: Bignami, “caregiver? Data storica. Era baco legislatura italiana”

“L’approvazione di questo emendamento ha un’importanza storica. È stato condiviso da tutti i capigruppo dei partiti del Senato. Finalmente si definisce la figura del caregiver, era un baco nella legislatura italiana. È veramente una data storica”. Lo ha detto la senatrice, Laura Bignami, in un’intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000, prima firmataria dell’emendamento approvato in Commissione bilancio del Senato che istituisce il fondo per il riconoscimento del caregiver, coloro che accudiscono un familiare invalido affetto da gravi patologie.

“L’istituzione di un fondo è importante – ha aggiunto Bignami – perché con il disegno di legge sarà possibile poi legiferare a riguardo e concedere un po’ di diritti a queste persone che vivono un’esistenza di abnegazione totale nei confronti di chi curano. Oggi abbiamo vinto una battaglia di una grande guerra. In Europa, dalla Romania alla Grecia, questa figura è riconosciuta al contrario dell’Italia”.