Irlanda: Avvento, calendario on line per preghiera e riflessione. “Mettere Cristo al centro”

Sarà disponibile on line un calendario dell’avvento molto speciale, che è stato presentato dal primate d’Irlanda, l’arcivescovo Eamon Martin, a pochi giorni dall’inizio del periodo che prepara al Natale. Ogni giorno si potrà “aprire una porta virtuale” e si troveranno indicazioni e suggerimenti per la preghiera e la riflessione che aiuteranno a “mettere Cristo al centro” in questo tempo liturgico. Un’attenzione particolare sarà rivolta alla famiglia, nel contesto dell’Incontro mondiale delle famiglie che sarà ospitato in Irlanda nell’agosto 2018. Il calendario sarà disponibile da domenica 3 dicembre sul sito dei vescovi irlandesi e su quello dell’incontro mondiale (www.catholicbishops.ie e www.worldmeeting2018.ie). Non ci si prepara “in un attimo, ma occorre del tempo e così ogni giorno dell’Avvento è un tempo che ci consente di camminare e riflettere sulla gioia del Vangelo. Il nostro calendario online è una risorsa utile in questo viaggio”, ha dichiarato mons. Eamon Martin alla presentazione del calendario. In particolare questo Avvento sarà occasione per “riflettere sui doni delle nostre famiglie e che cosa ci offrono nelle parrocchie, scuole e nella società”.