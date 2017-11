Scuola paritaria: Fedeli (ministro), “vogliamo dialogare e costruire insieme qualità e funzione educativa”

“Anche la scuola paritaria è scuola pubblica, quindi vogliamo dialogare e costruire insieme qualità e funzione educativa”. Lo ha detto questo pomeriggio il ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli, intervenendo al festival della Dottrina sociale, in corso a Verona. “Dobbiamo operare sempre di più per quel bene comune che è l’educazione e la qualità dell’istruzione delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi – ha aggiunto -. Credo che questo significhi anche un rilancio di un patto di corresponsabilità educativa tra docenti, studenti e famiglie”. L’obiettivo, dunque, è “sempre più qualità dal punto di vista dei contenuti formativi e sempre più contenuti di cittadinanza attiva e democratica”. Una delle priorità indicate dal ministro resta la delega sul nuovo sistema di reclutamento dei docenti, “perché per dare più qualità formativa ai giovani serve ovviamente una innovazione qualitativa e formativa dei docenti, i tempi cambiano per tutti”. Secondo il ministro, che ha ricordato l’istituzione di un gruppo di lavoro per la determinazione dei costi standard, guidato dall’ex ministro Luigi Berlinguer, “senza le scuole paritarie il sistema scolastico italiano sarebbe povero di qualità e di pluralismo”. Ma bisogna “eliminare dal sistema paritario gli abusi, perché quando si lasciano vivere si fa danno alle scuole paritarie corrette”.