Offerte per i sacerdoti: torna lo spot tv della Cei

(Foto: Giorgia Benazzo)

Una parrocchia della periferia urbana, 22mila anime, un sacerdote. È girato nella chiesa romana di Sant’Ugo al Nuovo Salario lo spot tv della Chiesa italiana dedicato alle Offerte per il sostentamento del clero, che rivedremo da domani (domenica 26 novembre), Giornata nazionale di sensibilizzazione alla missione dei preti diocesani.

Il filmato promozionale è stato infatti girato a basso budget tra i fedeli affidati a don Diego Conforzi, uno dei 35mila preti diocesani che dedicano la vita al servizio del Vangelo e dei fratelli, e che sono destinatari della colletta nazionale dei fedeli italiani.

Payoff della campagna è “Doniamo a chi si dona”. Su soggetto di Alessandro Sortino, lo spot, girato un anno fa e rimandato in replica nelle due versioni da 30 e da 15 secondi, è diretto da Giuseppe Carrieri, con Giancarlo Migliore direttore della fotografia e Giorgia Benazzo fotografa di scena. Lo vedremo per tre settimane sulle reti nazionali e tutto l’anno su Tv2000.

L’effetto Giornata nazionale è anche sui nuovi media: dal sito insiemeaisacerdoti.it dove donare un contributo con carta di credito CartaSì o Paypal, al portale sovvenire.it con informazioni e rendiconti, fino alla pagina Facebook “Insieme ai sacerdoti” che con post e video sensibilizza all’opera dei presbiteri in ogni parte d’Italia. Con un’Offerta sarà possibile ricevere il trimestrale Cei “Sovvenire”, che dà conto di opere 8xmille e dell’azione dei 35mila presbiteri nelle periferie urbane e nei piccoli paesi, oltre che di 500 missionari italiani inviati nel Terzo mondo.