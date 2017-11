Dottrina sociale: Petteni (Cisl), “costruire un sistema organico per non essere irrilevanti”

“In molti sostengono di investire sulle persone, ma nel 2016 la percentuale di lavoratori che ha preso parte a corsi di formazione è diminuito rispetto all’anno precedente”. Lo ha detto oggi Gianluigi Petteni, segretario confederale della Cisl e responsabile delle politiche del mercato del lavoro per il sindacato, intervenendo al festival della Dottrina sociale della Chiesa, in corso a Verona. “Dobbiamo cambiare passo – ha affermato Petteni -, costruendo un sistema organico per non rischiare di essere irrilevanti. Perché da questa situazione precaria si esce insieme, riprogettando l’azione di organizzazioni che hanno una visione, che hanno un’ispirazione comune e che vogliono assumersi delle responsabilità”.