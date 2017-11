Dottrina sociale: mons. Jarecki (Varsavia), “il ruolo della Chiesa è politico”

“Il ruolo della Chiesa è politico. Vuol dire che la fede, espressa nella religiosità e nutrita dalla religiosità, deve condurre ognuno di noi alla società per esserne lievito, che la cambia internamente, secondo i valori del Vangelo”. Lo ha detto mons. Piotr Jarecki, vescovo ausiliare di Varsavia, intervenuto al Festival della Dottrina sociale della Chiesa, in corso a Verona. Una politica che, ha ammonito l’ausiliare, “non è partitica”. “Dobbiamo mettere dentro le nostre aggregazioni sociali la logica del dono, perché è l’essenza dell’amore. La Chiesa, invece, non deve appoggiare la politica di alcun partito. Perché nessun partito è rappresentanza della Chiesa cattolica nel campo politico – ha spiegato -. La Chiesa non vuole giocare questo ruolo e, in questo senso, noi dobbiamo essere una coscienza profetica e critica talvolta verso ogni partito”. Infine, mons. Jarecki ha ricordato le parole di Papa Francesco, secondo cui “ogni omelia deve essere politica”. “Significa che quelle parole non devono rimanere solo dentro la Chiesa o dentro la nostra famiglia – ha concluso -. Ciascuno di noi deve essere testimone e lievito. Abbiamo il compito di organizzare la città dove viviamo per il bene di ciascuno e di tutti”.