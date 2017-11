Dottrina sociale della Chiesa: Verona, questa sera al Festival consegna del “Premio imprenditori per il bene comune”

Nell’ambito del Festival della Dottrina sociale della Chiesa, in corso a Verona, nella serata di oggi, sabato 25 novembre, dalle 20.30 si terrà la serata di gala per la consegna del “Premio imprenditori per il bene comune”, dedicato a realtà imprenditoriali e no profit che si sono distinte nel campo della solidarietà e del sostegno agli altri. “Saranno otto in tutto le personalità premiate – si legge in una nota – all’interno di quello che si prospetta essere uno dei momenti più emozionanti dell’intera kermesse. Otto storie da raccontare, otto esperienze di vita, di chi ha scelto di mettere il proprio lavoro e la propria impresa a servizio del bene comune”. I premiati riceveranno come riconoscimento una scultura realizzata dall’imprenditore Marco Bartoletti raffigurante “L’albero della Dottrina sociale”, simbolo del Festival. Conduttrice della serata sarà Safiria Leccese, giornalista di Mediaset.