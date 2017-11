Diocesi: Modena, domenica Giornata del seminario. Pietro Valdrè riceverà il ministero dell’accolitato

Domenica 26 novembre, solennità di Cristo Re, la Chiesa di Modena-Nonantola celebra la Giornata del seminario, una giornata di preghiera per le vocazioni. Nella Messa delle 18.30 nella chiesa di San Francesco, Pietro Valdrè, della parrocchia di Roncoscaglia, riceverà il ministero dell’accolitato. “Questo ministero – afferma Pietro – non può essere per me un semplice gradino nel mio cammino di seminario, ma vuole essere un più radicale impegno nel mostrare come l’unico vero sostegno spirituale e fisico della nostra esistenza sia Gesù”. Nel seminario di Modena si formano i giovani delle diocesi di Modena-Nonantola e Carpi: attualmente gli studenti sono 22, 14 di Modena e 8 di Carpi, con 4 nuovi ingressi quest’anno. Il rettore del seminario è don Federico Pigoni, vicerettore don Simone Bellisi, direttore spirituale don Gian Paolo Sambri.