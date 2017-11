Diocesi: Foligno, lunedì 27 novembre quinta conferenza di formazione “Ben-essere a scuola”

Si svolgerà lunedì 27 novembre, presso l’aula magna della scuola media “Gentile da Foligno”, a Foligno, la quinta ed ultima conferenza di formazione per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado sul tema “Ben-essere a scuola: le competenze relazionali con i colleghi e con gli studenti”. L’iniziativa, promossa dal Progetto Cittadini del mondo della diocesi di Foligno, è in programma dalle 16 alle 19. “Lavorare in una classe con un buon clima emotivo – si legge in una nota – consente di apprendere meglio, di insegnare con più chiarezza e più dedizione, di creare un clima di generale coinvolgimento intorno all’oggetto di studio”. “Ma non è sempre così facile: la relazione insegnante-studente si inserisce all’interno di una rete intricata e sottile”, prosegue la nota nella quale si ricorda che “diversi studi hanno mostrato che vivere ripetutamente esperienze negative o interpretate come tali, porti a forme di impotenza appresa: si finisce per convincersi di non farcela, di non poter gestire, sostenere e controllare gli eventi o le relazioni”. All’iniziativa interverrà Fabrizio Carletti, formatore e ricercatore Creativ negli ambiti delle dinamiche di gruppo, tecniche di animazione, comunicazione, creative learning method (Clm) oltreché educatore e progettista di interventi educativi nell’ambito dell’educazione alla pace, allo sviluppo ed all’educazione interculturale.