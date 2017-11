Diocesi: Agrigento, il card. Montenegro consegnerà oggi il piano pastorale ai fedeli

L’arcivescovo di Agrigento, card. Francesco Montenegro, ha convocato per oggi pomeriggio, alle 15,30, l’assemblea pastorale diocesana al PalaMoncada di Porto Empedocle per presentare il piano pastorale della diocesi. Parteciperanno i fedeli di tutte le parrocchie dell’arcidiocesi, i gruppi, i presbiteri e i religiosi, gli operatori pastorali, i gruppi, le associazioni, i movimenti e le nuove comunità. Nella stessa ricorrenza la Chiesa agrigentina celebrerà a livello diocesano la prima Giornata mondiale dei poveri, che Papa Francesco ha indetto per il 19 novembre. Per l’occasione, interverrà don Vito Impellizzeri, docente di Teologia fondamentale alla Facoltà Teologica di Sicilia, che parlerà della “carità pastorale”. Alle 18 il card. Montenegro presiederà la Messa al termine della quale sarà consegnerà alla diocesi il piano pastorale e la sua lettera pastorale. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui siti dell’arcidiocesi (www.diocesiag.it) e del settimanale diocesano “L’Amico del Popolo” (www.lamicodelpopolo.it). Collegamento radiofonico sulle frequenze della radio diocesana “Concordia” (www.radioconcordia.it).