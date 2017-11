Violenza sulle donne: Roma, domani la facciata del Tempio Maggiore illuminata di arancione

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, domani, sabato 25 novembre, la Comunità Ebraica di Roma illuminerà di arancione, grazie al supporto di Acea, la facciata del Tempio Maggiore. “Una scelta voluta – si legge in una nota – per significare la necessità di un impegno concreto contro questo fenomeno e volto ad accendere l’attenzione su un tema così importante”. All’accensione, che si terrà alle 18.15, oltre al rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni, e alla presidente della Comunità Ebraica di Roma, Ruth Dureghello, parteciperà anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi.