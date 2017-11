Violenza contro le donne: domani Giornata internazionale. Commissione Ue, sicurezza e giustizia premesse per la pace nel mondo

(Bruxelles) “Per eliminare una volta per tutte la violenza basata sul genere, dobbiamo migliorare l’istruzione e la legislazione e cambiare le norme sociali”. È quanto afferma la Dichiarazione della Commissione europea alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, diffusa oggi a Bruxelles. “Abbiamo dedicato il 2017 a un’azione europea volta ad eliminare tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, sia nella sfera pubblica che nel privato. Grazie al sostegno finanziario dell’Ue alle Ong, avvocati, medici, insegnanti e agenti di polizia, in particolare, vengono formati per sostenere le vittime e prevenire la violenza di genere”. La Dichiarazione aggiunge: “Portando la nostra azione al di là delle nostre frontiere, abbiamo avviato con le Nazioni Unite l’iniziativa Spotlight, con un investimento iniziale senza precedenti di 500 milioni di euro. L’iniziativa affronta, a livello mondiale, le cause profonde della violenza contro le donne e le ragazze, aiuta le vittime e offre loro gli strumenti per contribuire alla creazione di società più sicure, più resilienti, più ricche e più libere”. L’eliminazione della violenza contro le donne e le ragazze “è un primo passo verso la pace e la sicurezza globali ed è al centro dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. È una premessa indispensabile per la promozione, la tutela e il rispetto dei diritti umani, per la parità di genere, per la democrazia e per la crescita economica”.