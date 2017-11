Uganda: da Bolzano-Bressanone sostegno a fr. Fischnaller per i profughi del Sud Sudan

Ai profughi del Sud Sudan, rifugiati nel campo di Moyo, il comboniano di origini altoatesine fr. Erich Fischnaller non sta portando solo cibo e generi di prima necessità. Ma si sta attivando per trovare loro un lavoro, così da poter guadagnare qualcosa e cercare in qualche modo di ripartire. In collaborazione con l’ufficio missionario diocesano di Bolzano-Bressanone ha avviato un progetto per la prossima iniziativa di San Cristoforo (che si terrà nel luglio 2018) e che ora coinvolge decine di donne. A loro è stato affidato il compito di realizzare con le foglie di banana le cartoline che saranno distribuite in tutto l’Alto Adige la prossima estate. L’ufficio missionario altoatesino acquisterà queste cartoline e così queste donne, che in molti casi sono sole a crescere i loro figli, avranno una risorsa economica utile per provvedere alle necessità delle loro famiglie. I comboniani, inoltre, hanno acquistato un appezzamento di terreno nelle vicinanze del campo a Moyo, dove intendono realizzare una fattoria, dove i profughi possano coltivare la terra e allevare capi di bestiame.