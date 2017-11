Solidarietà: Forlì-Bertinoro, dalle associazioni appello alla generosità per il concerto di Natale del 4 dicembre

In vista del concerto di Natale che sarà ospitato il 4 dicembre nell’abbazia di san Mercuriale a Forlì, con la partecipazione di Young Musicians European Orchestra diretta da Paolo Olmi, la Caritas di Forli-Bertinoro, l’Unitalsi di Forlì, i quattro Lions Club cittadini, i due Rotary Club e il Soroptimist rinnovano il loro appello affinché “coloro che parteciperanno al concerto compiano un gesto di solidarietà e di generosità verso i più poveri portando in Chiesa una serie di beni di prima necessità a favore dell’Emporio”. “Abbiamo bisogno di latte, uova, olio, farina, e prodotti per l’igiene personale come spazzolini, dentifricio e sapone generico”, spiegano le associazioni, precisando che “tutti i prodotti raccolti saranno distribuiti alle famiglie in stato di bisogno che usufruiscono dell’Emporio della solidarietà, ad oggi circa 500”. “Lo scorso anno – afferma Olmi – furono raccolti circa 250 chili di materiali, un po’ di più di quanto fu raccolto a Ravenna. Quest’anno ci aspettiamo al concerto una partecipazione straordinaria di pubblico e quindi speriamo che la raccolta sia come minimo raddoppiata. Questa innocente gara tra le due città può essere utile per dare un segno più forte di generosità”. Il concerto, che vedrà giovanissimi musicisti da tutto il mondo impegnati in musiche di Vivaldi e Mozart, è a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti nella navata sinistra della chiesa mentre gli aderenti a Lions Club, Rotary Club e Soroptimist, hanno acquistato i biglietti per 200 posti nella navata destra, contribuendo così alla realizzazione della serata.