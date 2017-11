Scuola: Bruxelles, convegno su “ruolo insegnanti e dirigenti scolastici per migliorare status formazione professionale”

Migliorare la qualità delle istituzioni che si occupano di formazione professionale in quanto ambienti di apprendimento e di lavoro; promuovere ulteriori investimenti nella formazione; sviluppare partenariati tra le istituzioni che si occupano di formazione e le imprese al fine di creare più apprendistati di alto livello; migliorare gli aspetti legati al reclutamento e alla retribuzione del corpo insegnante; coinvolgere maggiormente i partner sociali: sono alcune delle indicazioni che la Feee (Federazione europea dei lavoratori nell’educazione; in inglese European Federation of Education Employers) e il Csee (Comitato sindacale europeo per l’istruzione, European Trade Union Committee for Education) hanno definito in una “Dichiarazione” che sarà presentata oggi, 24 novembre, in un evento pubblico che si svolge a Bruxelles, presso il Comitato economico e sociale europeo. Si parlerà in particolare del “ruolo degli insegnanti e dei dirigenti scolastici per migliorare lo status della formazione professionale”. L’evento si inserisce nel quadro della seconda Settimana europea della formazione professionale in corso proprio in questi giorni. “La formazione professionale è una parte essenziale del settore educativo e misure appropriate devono essere prese per renderlo più attraente per studenti e adulti”, spiegano le associazioni sindacali che promuovono l’iniziativa.