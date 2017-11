Salute: Policlinico Gemelli, il “Cenacolo dei teatranti” in scena per raccogliere fondi per l’Oncologia medica

Il “Cenacolo dei teatranti” si esibirà nella commedia in due atti “Noi fragili creature con un’ala sola” in favore dell’Oncologia medica della Fondazione Policlinico universitario Gemelli di Roma, domani, sabato 25 novembre, alle 18, nel Teatro della Chiesa “Gesù Divino Maestro”. Lo spettacolo teatrale, con la regia di Tina Cirillo e la scenografia di Paola Maggi, è promosso dall’associazione onlus “Stare Accanto – Amici dell’Oncologia medica del Policlinico Universitario Gemelli”, nata per realizzare progetti di assistenza sociale, socio sanitaria e psicologica nei confronti dei pazienti malati di tumore in cura nel reparto di Oncologia medica del Gemelli. L’intero ricavato dello spettacolo (ingresso 10 euro) contribuirà alla realizzazione di una serie di iniziative di formazione su temi che riguardano l’attività dell’associazione, di ricerca e studio. “Grazie all’associazione Stare Accanto – spiega Alessandra Cassano, docente dell’Oncologia medica del Gemelli e presidente della onlus – promuoviamo iniziative a sostegno dei malati e delle loro famiglie, ma anche in favore dei ricercatori, giovani medici oncologi meritevoli del Policlinico Gemelli, erogando borse di studio e acquistando materiali di ricerca per effettuare indagini molecolari”.