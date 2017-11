Salute: Policlinico Gemelli, domani mattina incontro di sensibilizzazione con pazienti affetti da Parkinson e familiari condotto da Luciano Onder

In occasione della Giornata nazionale della malattia di Parkinson, la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli organizza per domani, sabato 25 novembre, dalle 9 alle 13.30 nella hall del Policlinico, una mattinata nella quale l’equipe multi-specialistica del “Percorso Parkinson” incontrerà pazienti, famiglie, persone interessate per dare informazioni sulla malattia di Parkinson, i sintomi, le cure, la ricerca. L’incontro sarà condotto dal giornalista televisivo Luciano Onder. “Il Parkinson – spiega Anna Rita Bentivoglio, responsabile Uos Disturbi del movimento del Gemelli – è un disturbo degenerativo del sistema nervoso centrale, causato dalla perdita progressiva di cellule dopaminergiche nei circuiti dei gangli della base, cruciali per la programmazione e l’esecuzione dei movimenti. L’esordio può essere insidioso e non portare subito il paziente dal neurologo; il rallentamento dei movimenti e la perdita di iniziativa motoria sono i sintomi che possono essere cruciali per la diagnosi; a essi si associano tremore a riposo e rigidità”. Il Parkinson colpisce oggi più di 200mila persone in Italia, con circa 8mila-12mila nuovi casi all’anno, che necessitano di un percorso assistenziale multidisciplinare. “Per far fronte al costante aumento dei casi – si legge in una nota – all’interno del Gemelli è stato istituito il ‘Percorso clinico assistenziale Parkinson’, che ha come obiettivo quello di migliorare e facilitare l’accesso dei pazienti, massimizzando la qualità del sevizio, velocizzando l’inquadramento e la stadiazione del paziente”. “In media – racconta Bentivoglio – al Policlinico afferiscono oltre 150 pazienti al mese di cui almeno il 30% può avere un’indicazione chirurgica. Anche attraverso queste iniziative sociali vogliamo prenderci cura dei pazienti”.