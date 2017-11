Salute: Amci Milano, domani all’Università Cattolica convegno sul “medico del terzo millennio tra complessità, sostenibilità e relazione di cura”

“Il medico del terzo millennio: una nuova identità tra complessità, sostenibilità e relazione di cura” è il titolo del convegno annuale dell’Associazione medici cattolici italiani (Amci) – sezione di Milano, in programma domani, sabato 25 novembre presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (ore 9:15). La riflessione sul medico del terzo millennio “deve riguardare l’ambito medico nel suo complesso: dagli operatori al legislatore”, dichiara Alberto Cozzi, presidente dell’Amci Milano. “Le sfide sono costanti – spiega – e la professione sta sempre più diventando complessa e difficile anche e soprattutto a causa del cambiamento che la popolazione sta avendo in questi ultimi anni, basti solo pensare in termini di cronicità. Quale relazione di cura verso la persona nella sua interezza si può e si deve pensare anche e soprattutto alla luce delle sfide etiche e bioetiche che stanno sempre più affiorando, non ultimo in ambito fine vita?”. Dopo i saluti introduttivi di Cozzi, la presentazione del tema è affidata al card. Edoardo Menichelli, assistente ecclesiastico dell’Amci nazionale. A seguire la tavola rotonda moderata da Luigi Ripamonti, responsabile Salute – Corriere della sera, cui parteciperanno tra gli altri Ferruccio Bonino, ordinario di gastroenterologia Istituto di biostrutture e bioimmagini del Cnr; Emilia De Biasi, presidente Commissione Igiene e Sanità del Senato; Marco Trivelli, direttore generale Asst Grande Ospedale metropolitano di Niguarda.