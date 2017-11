Regno Unito: diocesi di Nottingham, nella scuola “Sacred Heart” alunni da 4 a 11 anni davanti all’Eucarestia

A “Sacred Heart”, scuola elementare cattolica vicino a Nottingham finanziata dallo Stato, frequentata da 205 bambini e bambine dai 4 agli 11 anni, della diocesi di Nottingham, la giornata dedicata all’adorazione è cominciata questa mattina con l’ascolto del messaggio del vescovo. Cosi monsignor Patrick McKninney, che ha lanciato questa iniziativa in ognuna delle 86 scuole elementari e superiori cattoliche della sua diocesi come momento di preparazione al congresso eucaristico, ha raggiunto piccoli e grandi. Dopo una funzione dedicata all’Avvento, alle 13.25, è cominciata l’adorazione con il Santissimo Sacramento portato dal parroco don Peter Vellacott. Fremono un po’ sulle panche i piccolini di 4 anni, ma se si considera che devono stare fermi immobili per 10 minuti, fissando, senza spostarsi, il Signore il loro sforzo è davvero ammirevole. Li aiuta la catechista della parrocchia, Fiona Cooper, guidando la classe “Reception” e quella di “Year One”, dove gli studenti hanno 5 anni, a inchinarsi, sedersi, fare il segno della croce e recitare il Padre Nostro. Anche le maestre e le loro assistenti cercano di non far chiacchierare troppo i bambini mentre la preside, Lisa Atkins, racconta loro come in quel pezzo di pane ci sia il Signore che sa tutto di loro. È lei che legge con grande espressione il passaggio di san Luca sull’incontro a Emmaus e invita i bambini a parlare con Gesù, a confidargli i loro segreti più intimi.