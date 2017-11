Regno Unito: diocesi di Nottingham, messaggio video del vescovo McKninney alle scuole. “Signore diventi parte della vostra vita”

Seduto su una sedia, senza mitria e pastorale, nella cappella davanti al Santissimo Sacramento, il vescovo Patrick McKninney ha raggiunto oggi – grazie a un video – centinaia di bambini e giovani in tutte e 86 le scuole elementari e superiori della diocesi di Nottingham. Per dire loro quanto fosse entusiasta dal fatto che “siamo qui, insieme, davanti all’Eucarestia”. Il video in cui appare il vescovo, nel quale parla, con grande umiltà, di come ogni mattina confidi al Signore le gioie e le ansie della giornata che lo aspetta, è stato parte integrante delle ore dedicate alla riscoperta dell’adorazione dell’Eucarestia che ogni istituto ha organizzato oggi, venerdi 24 novembre, in preparazione al congresso eucaristico di Liverpool del settembre del prossimo anno. Volute fortemente dalla Conferenza episcopale, le giornate dal 7 al 9 settembre 2018 saranno un momento importante di rinnovamento per gli abitanti del Regno Unito fedeli a Roma e un’occasione di bilancio – nelle intenzioni dei promotori – su quanta strada è stata compiuta dal 1908 quando, durante l’ultimo congresso eucaristico, la processione venne abolita per i forti sentimenti anticattolici. “È importante che il Signore diventi parte della vostra vita di ogni giorno”, ha detto il vescovo McKninney alle centinaia di alunni che lo guardavano. “E che sappiate che potete confidargli tutto. Per questo motivo esponiamo l’Eucarestia così che, stando fermi e in silenzio davanti a Dio, possiamo sentirlo più vicino”.