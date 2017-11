Rai Due: “Sulla via di Damasco”, domani puntata dedicata a “I poveri, la porta del paradiso”

Sarà dedicata a “I poveri, la porta del paradiso” la puntata di “Sulla via di Damasco”, in onda domani, alle 7.55 su Rai Due. Il programma, firmato da mons. Giovanni D’Ercole e Vito Sidoti, metterà al centro le disuguaglianze e le nuove povertà. Ospite in studio sarà don Pietro Sigurani, “che dell’accoglienza degli ultimi – si legge in una nota – ha fatto lo scopo della sua vita, trasformando un quartiere centrale della capitale in un luogo della carità”. “E gli ultimi, oggi, non sono soltanto i clochard “ prosegue la nota – ma anche, e ormai troppi, disoccupati, migranti, anziani e separati”. In apertura, la storia di ordinario disagio di un padre di Verona, diventato povero dopo la separazione, che ha ritrovato la voglia di vivere incontrando la Casa di accoglienza di don Renzo Zocca “Oasi Gino ed Enrica”, dopo notti trascorse in auto senza una dimora e dignità. A seguire le voci di chi ha trovato una casa e l’amore nella “Locanda del Samaritano”, a Catania, “un segno concreto dell’iniziativa caritativa dei Missionari Vincenziani nei confronti del bisogno abitativo e morale delle persone più povere, vittime dell’azzardo, della precarizzazione e dell’esclusione sociale”. Suor Marisa Pitrella racconterà poi del suo impegno quotidiano contro una delle malattie della povertà, l’Aids, a fianco di persone sieropositive e malati conclamati, con la casa famiglia “Sisto Riario Sforza,” a Napoli. “La persona prima del bisogno” è il motto che anima un gruppo di persone disabili di Milano, della cooperativa sociale “Cura e riabilitazione”, protagonisti dell’ultimo servizio: in questa realtà “le persone assistite consegnano esse stesse generi di aiuto a famiglie indigenti in collaborazione con il Banco Alimentare”.