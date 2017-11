Puglia: Forum, “il governo regionale affronti il tema delle politiche familiari”

Il governo regionale deve affrontare “il tema delle politiche familiari, e in particolare le politiche fiscali e di welfare familiare, il contrasto alla grave crisi demografica – che ha raggiunto livelli drammatici nella nostra regione -, l’accesso al lavoro di donne e giovani, l’accesso alla prima casa delle coppie di sposi, concrete misure in materia di conciliazione vita-lavoro a tutela della maternità e della lavoratrice madre”. È quanto chiedono Forum delle Famiglie di Puglia, Cgil, Cisl e Uil di Puglia, Commissione di Pastorale familiare della Conferenza episcopale pugliese e oltre 40 associazioni familiari pugliesi in una lettera aperta alla Giunta e al Consiglio regionale presentata oggi a Bari nel corso di una conferenza stampa. “Se l’Italia non riparte dalla famiglia, non avrà domani”, prosegue la lettera. In questo contesto la Puglia, che ha comunque “compiuto alcuni passi importanti in tema di politiche familiari, a cominciare dalle iniziative di conciliazione e dal marchio”, evidenzia “dinamiche ancora più preoccupanti, con un calo della popolazione negli ultimi due anni di circa 26mila abitanti!”, denunciano le organizzazioni firmatarie. Per queste è necessario “integrare le politiche rivolte al contrasto alla povertà con specifiche politiche per il sostegno alla famiglia prevedendo, nell’ambito della programmazione degli interventi propria del Piano regionale delle politiche sociali” la redazione di “un Piano triennale per la Famiglia”.