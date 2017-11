Policlinico Gemelli: Roma, lunedì 27 novembre incontro “Il morire e la speranza: il cuore e lo sguardo di un medico”. Padre d’Ors presenterà “Sendino muore”

Nell’ambito dell’incontro “Il morire e la speranza: il cuore e lo sguardo di un medico” promosso dal Centro pastorale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dal Centro di Ateneo per la vita in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli, lunedì 27 novembre padre Pablo d’Ors presenterà il libro “Sendino muore”, che racconta la storia di Africa Sendino, dottoressa che un giorno scopre di avere un tumore incurabile e passa dal ruolo di medico a quello di paziente. L’incontro, che si terrà a partire dalle 15 presso l’aula Brasca del Gemelli, a Roma, si inserisce nell’ambito del ciclo di incontri di formazione rivolti ai medici in formazione specialistica della Facoltà di Medicina e chirurgia della Cattolica, aperti a tutta la comunità universitaria e ospedaliera. Il pomeriggio, moderato da Vincenzo Valentini, ordinario di Radioterapia alla Cattolica, sarà aperto da mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Ateneo, da Rocco Bellantone, preside della Facoltà di Medicina e chirurgia della Cattolica, e da Giovanni Raimondi, presidente della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli. A partire da “Sendino muore”, padre d’Ors, che ha conosciuto Africa Sendino durante la sua opera di accompagnamento dei malati terminali come cappellano ospedaliero, si confronterà con Massimo Antonelli, direttore del Centro di Ateneo per la vita, e con Giorgio Conti, ordinario di Anestesiologia e rianimazione della Cattolica e direttore della Terapia intensiva pediatrica del Gemelli.