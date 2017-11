Medio Oriente: incoraggiamento del card. Parolin agli incontri di preghiera per i cristiani perseguitati promossi dal Comitato Nazarat

Da agosto 2014, per iniziativa di un gruppo di amici è nato “Appello all’umano”: questo è il tema degli incontri di preghiera che il Comitato Nazarat per i cristiani perseguitati propone ogni 20 del mese. Per questa inizitiva al Comitato è giunto un messaggio del segretario di Stato vaticano, card. Pietro Parolin, che si congratula per “la sensibilità e la partecipazione alle sofferenze dei cristiani perseguitati” e auspica, anche a nome del Santo Padre, che “tale iniziativa si vda sempre più diffondendo”.