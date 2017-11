Lavoro e giovani: domani incontro a Pistoia. Costalli (Mcl), “sollecitiamo Gentiloni a mantenere fede agli impegni assunti a Cagliari”

Come “trasformare e rendere il lavoro adattabile alle diverse generazioni”? È la questione che il Movimento cristiano lavoratori ha voluto mettere al centro di un dibattito che si terrà a Pistoia domani, sabato 25 novembre, dalle ore 10, presso il Convento di San Domenico. L’iniziativa, voluta e organizzata dalla presidenza nazionale Mcl unitamente alla presidenza provinciale di Pistoia e con “Pistoia-Toscana – Capitale della Cultura 2017”, va letta “nel solco di un percorso che da tempo è stato avviato sotto l’egida della Cei e che è culminato nella recente Settimana sociale di Cagliari, dedicata proprio al lavoro”, ha detto il presidente di Mcl, Carlo Costalli, presentando l’iniziativa.

Questo convegno, che è la prima iniziativa del Mcl dopo l’evento di Cagliari, vuole appunto “raccogliere le indicazioni emerse e rilanciare verso un percorso che deve necessariamente coinvolgere tutte le forze sociali e politiche del Paese, per poter insieme superare gli scontri e le strumentalizzazioni che rischiano di frenare la ripresa”, ha aggiunto il leader di Mcl.

“Il mondo cattolico sta lavorando per unire, per avvicinare politica, organizzazioni sociali e cittadini, per ripartire dai valori della famiglia e del lavoro dignitoso, specie per i giovani: il dibattito di Pistoia sarà l’occasione per sollecitare anche il premier Gentiloni a tener fede agli impegni assunti a Cagliari, già a partire dalla prossima legge di stabilità”, ha aggiunto Costalli.

Al dibattito parteciperà, oltre al presidente Mcl, Michele Tiraboschi, ordinario di Diritto del Lavoro presso l’Università di Modena e Reggio Emilia nonché direttore del Centro Marco Biagi per gli studi internazionali e comparati di Modena e dell’Adapt a Bergamo. Interverranno inoltre Luca Tognozzi, presidente provinciale di Mcl di Pistoia , Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, mons. Fausto Tardelli, vescovo di Pistoia, e Piergiorgio Sciacqua, vice presidente nazionale Mcl.