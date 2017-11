Irlanda: aperta oggi ad Athlone la nuova scuola secondaria Coláiste Chiaráin

Apertura ufficiale oggi ad Athlone, della nuova scuola secondaria Coláiste Chiaráin, che nasce dalla fusione tra il St Aloysius College e il St Joseph’s College istituzioni presenti da 70 anni nell’area. È stato mons. Kevin Doran, vescovo di Delphin, dove si trova la scuola, a presiedere la messa di ringraziamento cui è seguita la cerimonia di apertura, alla presenza di studenti, corpo docente, genitori e ospiti, tra cui il ministro Denis Naughten. 530 i ragazzi iscritti di cui 90 al primo anno. Ancora in corso alcuni progetti per ampliare la struttura del Saint Joseph’s in cui la nuova scuola si è per ora adattata. “Gli insegnanti sono come seminatori, che spargono idee” ha detto mons. Doran nell’omelia, “poi aspettano pazientemente, per vedere se il seme che hanno seminato darà frutti”. Gli studenti sono come il terreno e ricevono “la conoscenza e la elaborano, a loro modo”. Ci sono però anche “semi di comprensione, fiducia e amicizia, semplicemente attraverso lo stare insieme e fare cose insieme” e tutti coloro che hanno un incarico nella scuola sono sia il seminatore che il terreno. In particolare, ha aggiunto il vescovo, “fa parte della missione di una scuola cattolica aiutare ogni persona a scoprire nel modo più ricco e completo possibile il significato e lo scopo della propria esistenza”. Tutta la conoscenza è “parte della stessa verità”, sia che si impari dai libri, dagli insegnanti, gli uni dagli altri o “dal sussurro dello Spirito di Dio nel profondo dei nostri cuori”.