Francia: Conferenza episcopale, “BlackFriday? E se ci preparassimo al BrightSunday nella festa del Cristo Re?”

“Oggi è il #BlackFriday? e se noi, come suggerisce la diocesi di Chartres, ci preparassimo invece a vivere il #BrightSunday nella festa del Cristo Re?”. Questo il messaggio che il profilo twitter della Conferenza episcopale francese ha pubblicato oggi, rilanciando la proposta della diocesi di Chartres, fatta ieri, 23 novembre, di dedicare i propri sforzi anziché allo shopping a prepararsi alla domenica in cui la Chiesa celebra la festa di Cristo Re. Oltre all’invito, la diocesi ha pubblicato sul suo sito una meditazione in preparazione alla festa. In controtendenza rispetto alla giornata in Francia anche il portale di vendite on-line Camif.fr che oggi ha chiuso il sito alle vendite. Con una video-clip e un messaggio: “Il Black Friday, giorno di consumo intensivo importato dagli Stati Uniti, non corrisponde ai valori di Camif. Quindi, il 24 novembre, chiudiamo i nostri scaffali e invitiamo te a fare come i nostri collaboratori, a consumare altrimenti, a condividere con i tuoi cari, semplicemente a non comprare ma dare”.