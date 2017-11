Filmoteca Vaticana: presentato il doc “Francesco a Cuba” con mons. Dario E. Viganò (SpC) e Paolo Del Brocco (Rai Cinema)

Si è svolta ieri pomeriggio, nella Filmoteca Vaticana della Santa Sede, la proiezione del documentario “Francesco a Cuba” di Francesco Conversano e Nene Grignaffini, prodotto da Movie Movie e Rai Cinema. Presenti per l’occasione, per introdurre il film, mons. Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la comunicazione della Santa Sede, e i vertici di Rai Cinema, l’ad Paolo Del Brocco, il presidente, Nicola Claudio, e il responsabile rapporti istituzionali, Carlo Brancaleoni. “Sono felice di aprire le porte della Filmoteca Vaticana – ha sottolineato mons. Viganò – per proiezioni di opere che possiedono una carica tematica significativa, per dibattiti e utili al dialogo. In questo luogo i Papi sono soliti vedere i film, ma come più volte ho raccontato, papa Francesco non ha questa consuetudine. Un aneddoto: prima del Conclave del 2013, Bergoglio era in procinto di visionare a Buenos Aires insieme alla rete televisiva Canal 21 ‘Habemus Papam’ di Nanni Moretti. Quel dvd è ancora lì, che aspetta il ritorno di Bergoglio…”. Il prefetto ha poi aggiunto: “Sono stato diverse volte a Cuba, sia per tenere lezioni alla nota scuola di cinema fondata da Gabriel García Márquez, ma anche con il Papa in visita apostolica e nello storico incontro con il patriarca Kirill. Nell’ultimo periodo l’isola sta attraversando un travaglio geopolitico, che spero si risolva in positivo, superando la polarizzazione tra socialismo e capitalismo”. Si è detto onorato della presentazione del film in Vaticano Paolo Del Brocco (Rai Cinema), che ha rimarcato come l’incontro con i due autori sia “avvenuto grazie a Giovanni Minoli”. Presente in sala anche Matilde Bernabei, presidente della Lux Vide.